В Москве госпитализирован народный артист СССР Юрий Соломин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним»,

- сказала Михайлова.

Юрию Соломину 88 лет. На его счету почти 60 ролей в фильмах и сериалах. Самые известные из них - «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо», «Хождение по мукам». // Фото: unsplash.com / Mat Napo