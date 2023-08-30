Россияне с сентября смогут подать заявление на финскую визу

Финляндия возобновит прием заявлений на визы. С 1 сентября россияне смогут подать заявление через визовые центры VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге и ряде городов Северо-Запада РФ. Об этом сообщается на сайте финского МИД. Заявления будут принимать пять дней в неделю с понедельника по пятницу. При этом количество слотов сокращено из-за ограниченности ресурсов.

Посольство Финляндии в Москве будет обрабатывать консульские и въездные вопросы, которые ранее решались в Санкт-Петербурге. Также посольство в столице будет принимать заявления на получение вида на жительство, заявки будут принимать три дня в неделю.

Ранее Финляндия приостановила прием заявлений на визы и ВНЖ у россиян на период с 1 по 31 августа. // фото freepik.com/ wirestock