Условия выдачи россиянам виз и вида на жительство ужесточат в Финлянди
Действующие требования для получения виз и ВНЖ для россиян в Финляндии пересмотрят. Об этом заявили премьер страны Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен, передает РИА Новости.
Поводом стал арест гражданина РФ Воислава Тордена, известного ранее как Ян Петровский. Его 20 июля задержала погранслужба по подозрению в нарушение финского миграционного законодательства Финляндии.
Перед этим Торден имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС. Его считают причастным к «террористическим преступлениям, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Мужчина мог быть одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».
- Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны,
- сказала глава МВД Рантанен.
Глава правительства Орло добавил, что прорабатывается вопрос об ужесточении требований на въезд для россиян. // фото: freepik.com