Условия выдачи россиянам виз и вида на жительство ужесточат в Финлянди

Действующие требования для получения виз и ВНЖ для россиян в Финляндии пересмотрят. Об этом заявили премьер страны Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен, передает РИА Новости.

Поводом стал арест гражданина РФ Воислава Тордена, известного ранее как Ян Петровский. Его 20 июля задержала погранслужба по подозрению в нарушение финского миграционного законодательства Финляндии.

Перед этим Торден имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС. Его считают причастным к «террористическим преступлениям, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Мужчина мог быть одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

- Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны,

- сказала глава МВД Рантанен.

Глава правительства Орло добавил, что прорабатывается вопрос об ужесточении требований на въезд для россиян. // фото: freepik.com