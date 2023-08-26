Мигрантам в Финляндии ограничат доступ к медицинской помощи

Финское правительство разрабатывает законопроект, который существенно ограничит оказание несрочной медицинской помощи людям без документов. Последствия скажутся на мигрантах, пишут «Известия».

Особенно пострадают женщины и дети, считают эксперты. Для последних медицинские услуги исключат полностью. Врачи также не будут принимать беременных.

Также людям без официальных документов не станут больше предоставлять важные лекарства, например, от астмы и сахарного диабета. // фото: Hietaparta/pixabay.com