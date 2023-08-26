26 августа 2023, 13:48
Мигрантам в Финляндии ограничат доступ к медицинской помощи
Новое финское правительство готовит законопроект по оптимизации системы здравоохранения
Финское правительство разрабатывает законопроект, который существенно ограничит оказание несрочной медицинской помощи людям без документов. Последствия скажутся на мигрантах, пишут «Известия».
Особенно пострадают женщины и дети, считают эксперты. Для последних медицинские услуги исключат полностью. Врачи также не будут принимать беременных.
Также людям без официальных документов не станут больше предоставлять важные лекарства, например, от астмы и сахарного диабета. // фото: Hietaparta/pixabay.com