Россияне с низким давлением узнали полезные советы

Врачи отмечают, что при пониженном давлении необходимо пить как можно больше воды. Также гипотоникам рекомендуют включать в рацион больше соли, этим делится "Lenta.ru".

Также для людей с пониженным давлением полезна регулярная физическая активность. Не менее важным фактором для хорошего самочувствия является полноценный и качественный сон.

Врач заключил, что гипотоники живут в среднем на 10 лет дольше гипертоников в связи с минимальными сердечно-сосудистыми рисками. © «Петрозаводск говорит»