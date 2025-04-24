Студентов ПетрГУ предупредили о мошенниках

Пресс-служба Института педагогики и психологии предупредила студентов о мошенниках, которые представляются дирекцией или заместителем директора по воспитательной работе. Аферисты звонят и просят пройти опрос, а на деле крадут данные.

Злоумышленники присылают ссылку студенту. Если он переходит по ней, то его взламывают и крадут данные для входа в аккаунт на сервис "Госуслуги".

Дирекция Института предупреждает: она не разглашает телефоны студентов. Также если сотрудникам университета нужно дать опрос, они попросят об этом лично и предупредят. © «Петрозаводск говорит»