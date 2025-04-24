24 апреля 2025, 18:40
Общество

Студентов ПетрГУ предупредили о мошенниках

Мошенники от имени дирекции просят пройти опрос
парень с ноутбуком
Фото: freepik // drobotdean

Пресс-служба Института педагогики и психологии предупредила студентов о мошенниках, которые представляются дирекцией или заместителем директора по воспитательной работе. Аферисты звонят и просят пройти опрос, а на деле крадут данные. 

Злоумышленники присылают ссылку студенту. Если он переходит по ней, то его взламывают и крадут данные для входа в аккаунт на сервис "Госуслуги". 

Дирекция Института предупреждает: она не разглашает телефоны студентов. Также если сотрудникам университета нужно дать опрос, они попросят об этом лично и предупредят. © «Петрозаводск говорит»

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Карелия
ПетрГУ
Петрозаводский государственный университет
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Институт педагогики и психологии ПетрГУ