Туристы предпочли отдохнуть на майских в Карелии, а не Крыму

Республика Карелия вошла в топ-20 популряных мест для отдыха на майские праздники, заняв 13 место и обогнав Крым и Псковскую область. Доля бронирований на большие выходные в регионе составила 3% от общего числа бронирований по России, об этом сообщает Карелия РБК.

Также специалисты отметили, что в Карелии одни из самых доступных цен на аренду жилья. Например, стоимость суточной аренды квартиры составялет 3,8 тысячи рублей, а загородного дома - менее 11 тысяч. Чаще всего туристы бронируют жилье на три ночи и на четырех человек.

Кроме Карелии, самые популярные направления у отдыхающих: Санкт-Петербург, Татарстан и Красноадрский край. © «Петрозаводск говорит»