В лицее Петрозаводска увековечили память погибших на СВО

Четверо выпускников лицея № 13 погибли на СВО. В память о них в школьном музее установили мемориальную доску. Среди погибших учеников - Кирилл Чистяков, чью историю знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Мама бойца - Ирина Чистякова - два года искала своего сына. Только в начале апреля прошлого года она смогла его похоронить.

После окончания Автотранспортного техникума Кирилл получил повестку в армию. Осенью 2021 года родные проводили его на срочную службу. Позже семья узнала, что Кирилл заключил контракт с Минобороны. И стал одним из первых, кто столкнулся с армией ВСУ.

С мамой Кирилл находил возможность созваниваться даже из зоны боевых действий. Последний раз она слышала по телефону своего сына 22 марта 2022 года. Раздавались звуки взрывов, сын объяснял, что это «ВСУ шалят». С этого дня звонки прекратились. Далее была неизвестность.

Ирина Чистякова все это время не переставала искать своего сына. Во время поиска Кирилла петрозаводчанка помогла многим матерям и семьям найти своих родных. И вот спустя два года Ирина Чистякова получила результаты генетической экспертизы, которая подтвердила, что ее сын Кирилл погиб.

По данным Министерства обороны России, Кирилл геройски погиб 25 марта 2022 года, исполнив воинский долг и до конца оставшись верным присяге. Указом Президента России он награжден орденом Мужества посмертно. Этот орден — самая уважаемая награда в воинской среде после звезды Героя России. © «Ника плюс»