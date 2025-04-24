Парфенчиков и Ковальчук открыли в ПетрГУ класс Курчатовского института

24 апреля в IT Парке Петрозаводского государственного университета состоялась церемония открытия уникального учебно-лабораторного класса промышленной автоматизации Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его создавали при поддержке Правительства Карелии в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Установленное в классе оборудование на основе отечественных программируемых логических контроллеров позволит студентам получать актуальные практические навыки, создавать приборы для автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях, а также разрабатывать необходимое программное обеспечение. Специалисты с этими знаниями востребованы на современном рынке труда.

В церемонии открытия нового класса приняли участие Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Президент России Владимир Путин поставил задачу по переходу объектов критической инфраструктуры на отечественные решения, отказа от импортных схем автоматизации. Создание системы по подготовке специалистов по внедрению промышленных систем сегодня является очень важной задачей,

– сказал Михаил Ковальчук.

Руководитель региона подчеркнул готовность Правительства республики поддерживать новые научные разработки, оказывать содействие ученым в самых разных отраслях.

– Уверен, что дальнейшее взаимодействие с НИЦ «Курчатовский институт» сыграет свою роль в становлении молодых карельских ученых и поможет развитию высокотехнологичной промышленности Карелии,

– отметил Артур Парфенчиков.

В рамках поездки в Карелию Михаил Ковальчук посетил республиканский научный центр Российской академии наук. В планах – знакомство с производством на цифровой верфи Онежского судостроительно-судоремонтного завода – первого отечественного примера глобальной цифровизации производственных мощностей.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия