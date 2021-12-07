Россияне рассказали, сколько потратят на подарки к Новому году

Большинство жителей России планируют потратить на подарки к Новому году не более пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито».

«При планировании затрат на подарки большинство респондентов - 51% - ответили, что собираются потратить не более 5 тысяч рублей. Еще 23% опрошенных хотят приобрести подарки на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а больше 10 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса»,

- говорится в релизе. Всего были опрошены 10 тысяч россиян.

Выяснилось, что мужчины более склонны к дорогим подаркам. Самым популярным подарком от мужчин на Новый год будут сладости: их планируют преподнести 36% респондентов. Кроме того, российские мужчины собираются дарить гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%), одежду или обувь (19%).

Женщины на Новый год также будут дарить сладости - такой вариант дали 58% опрошенных. Среди других планируемых подарков - подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%). Фото pixabay.com/monicore