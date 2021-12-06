06 декабря 2021, 19:41
Россия

На вокзале в Петербурге появилась платформа из «Гарри Поттера»

Пассажиры Ладожского вокзала могут побывать на платформе 9 и ¾ из знаменитого романа Джоан Роулинг

В Санкт-Петербурге оборудовали знаменитую платформу, с которой Гарри Поттер отправлялся в Хогвартс, сообщает «Фиеста». Оказавшиеся на Ладожском вокзале с удовольствием фотографируют арт-объект.

Платформа 9 и ¾ из поттерианы обозначена соответствующей вывеской, на которой сидит сова. Около столба стоит нагруженная чемоданами тележка.

Именно здесь садятся в поезд взрослые и дети, которые едут в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

В администрации вокзала сообщили, что платформу сделали в честь запуска поезда «Зимняя сказка». // Фото: olga.karaeva/ВКонтакте

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Метки: 
Санкт-Петербург
гарри поттер
платформа 9 и 3/4
ладожский вокзал