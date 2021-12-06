На вокзале в Петербурге появилась платформа из «Гарри Поттера»

В Санкт-Петербурге оборудовали знаменитую платформу, с которой Гарри Поттер отправлялся в Хогвартс, сообщает «Фиеста». Оказавшиеся на Ладожском вокзале с удовольствием фотографируют арт-объект.

Платформа 9 и ¾ из поттерианы обозначена соответствующей вывеской, на которой сидит сова. Около столба стоит нагруженная чемоданами тележка.

Именно здесь садятся в поезд взрослые и дети, которые едут в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

В администрации вокзала сообщили, что платформу сделали в честь запуска поезда «Зимняя сказка». // Фото: olga.karaeva/ВКонтакте