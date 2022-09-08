08 сентября 2022, 15:49
Россияне получат возможность купить iPhone 14
Новый «яблочный» смартфон ввезут в РФ по параллельному импорту
Представленный на днях iPhone 14 в Россию будут завозить не официально, а в рамках параллельного импорта. Желающие смогут приобрести девайс, заявил глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.
- Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет,
- ответил он на вопрос журналистов.
Сейчас товары под маркой Apple есть в списке «серого» импорта, этот механизм собираются продлить на следующий год.
Напомним, презентацию новых гаджетов компания Apple провела 7 сентября. В линейке смартфонов представили iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. // Фото: pxhere.com