Россияне получат возможность купить iPhone 14

Представленный на днях iPhone 14 в Россию будут завозить не официально, а в рамках параллельного импорта. Желающие смогут приобрести девайс, заявил глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

- Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет,

- ответил он на вопрос журналистов.

Сейчас товары под маркой Apple есть в списке «серого» импорта, этот механизм собираются продлить на следующий год.

Напомним, презентацию новых гаджетов компания Apple провела 7 сентября. В линейке смартфонов представили iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. // Фото: pxhere.com