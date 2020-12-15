Россияне назвали лучший фильм и сериал года

Проект «Кино Mail.ru» узнал предпочтения россиян в кинематографе.

Оказалось, что картиной года, по мнению зрителей, стала криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». Второе место у ленты «Маленькие женщины» Греты Гервиг, а третье у «Довода» Кристофера Нолана, сообщает РИА Новости. Также в рейтинге лучших фильмов 2020 года по версии россиян оказались «Зов предков» и отечественный фильм-биография «Калашников».

В тройку лучших российских сериалов вошли «Перевал Дятлова», «257 причин, чтобы жить» и «Казанова». По мнению российских зрителей, лучшим зарубежным сериалом стал «Ход королевы». Также в пятерку лидеров - «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары».

Зрители определили и наиболее популярные фильмы и сериалы этого года. Лидером списка стала комедия «Холоп», вторе место у «Вторжения», третье у «Джентльменов». Самым популярным сериалом по количеству оценок телезрителей стал «Зулейха открывает глаза». Также в списке популярных – «Триггер» и «Колл-центр».

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