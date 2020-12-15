Контрольная по истории может стать допуском к ЕГЭ и ОГЭ

Обязательным допуском к ОГЭ и ЕГЭ для выпускников российских школ может стать контрольная работа по истории. Об этом говорится в концепции преподавания в школах истории России, которая была утверждена Минпросвещения РФ, сообщает ТАСС.

Документ предполагает постепенное внедрение проверки знаний школьников по истории Отечества. Это касается как учеников основного общего, так и среднего общего образования.

В качестве пилотного проекта предполагается введение итоговой аттестации в виде контрольных работ по истории, которые будут являться допуском к государственной итоговой аттестации. Фото ctv7.ru