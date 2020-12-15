Жителям Карелии предложили спеть песню «Валенки» на всю страну

Музей Победы организовал всероссийский музыкальный флешмоб, в котором предлагают поучаствовать и жителям Карелии.

Участникам предлагают спеть легендарную песню «Валенки» в одиночку, с друзьями, всей семьей, дома или около памятного места своего города.

Исполнение задорной плясовой нужно записать на видео и загрузить до 28 декабря короткие видеоролики на сайте Музея, а также с хештегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Продолжительность ролика – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

Авторы флешмоба считают, что исполнение песни станет самым массовым и объединит жителей России. 1 января будет дан старт онлайн-голосованию, которое продлится до 10 января. Зрители выберут яркие, креативные, душевные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы, а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования объявят 13 января.