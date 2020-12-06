Россияне назвали актеров десятилетия

Сервис по поиску работы SuperJob узнал о предпочтениях россиян в кино. Граждан просили назвать актеров современности, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного и зарубежного кинематографа за последние 10 лет.

Так, рейтинг лучших отечественных актеров десятилетия, по мнению опрошенных россиян, возглавили Константин Хабенский и Александр Петров. На втором месте оказались Сергей Безруков и Данила Козловский, третью позицию занял Владимир Машков.

Среди зарубежных актеров россияне отдали предпочтение Леонардо Ди Каприо, второе место актера у Джонни Деппа, а третье у Роберта Дауни-младшего.

Лучшей российской актрисой десятилетия россияне посчитали Светлану Ходченкову, на втором месте Чулпан Хаматова, третью позицию разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская.

Среди зарубежных актрис россияне чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли. Также в числе самых ярких зарубежных кинозвезд россияне назвали Джулию Робертс, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип.

Опрос проводился в ноябре в 320 населенных пунктах среди 1,6 тысячи представителей старше 18 лет. (фото mediasat.info)