Названы самые опасные распространители коронавируса в России

Все больше «сверхраспространителей» COVID-19 выявляют в России. Кто это такие, в беседе с радио Sputnik пояснил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что «сверхраспространители» - это люди, у которых болезнь внешне никак не проявляется, но вирус активно размножается в организме.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса»,

- сказал Дурманов, отметив, что это «коварное явление». Такой с виду здоровый человек может «производить в окружающую среду большое количество вируса». При этом такой человек даже не подозревает, что представляет опасность для окружающих.

Понять, что человек является «сверхраспространителем», можно только с помощью теста. Но в таком случае, придется проверять всех людей, а это невозможно, считает эксперт.

«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель»,

- сказал Дурманов.

Он напомнил, что защититься в таком случае можно, лишь соблюдая меры предосторожности, а также используя маски и перчатки при контактах со всеми людьми. (фото iz.ru, Константин Кокошкин)