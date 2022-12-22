Россияне назвали лучших певца и певицу 2022 года

Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими певцами 2022 года. Результатами опроса поделился ВЦИОМ.

В голосовании за лучшего певца за Газманова было отдано 14% голосов. На втором месте расположился Shaman (13%), на третьем - Николай Басков (9%). Также в список популярных исполнителей вошли Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Сергей Лазарев.

Среди певиц Полина Гагарина получила 14% голосов. Далее следуют Алла Пугачева, Валерия, Лариса Долина, София Ротару, Пелагея, Земфира и другие артистки.

Отметим, что в 2021 году россияне определили в качестве лучших исполнителей тех же самых людей - Газманова и Гагарину. // Фото: unsplash.com