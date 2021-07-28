Россияне назвали главное слово 2021 года

Главным словом этого года россияне считают «коронавирус». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob, передает RT.

«Коронавирус» уже второй год подряд набирает большинство голосов участников опроса. В 2020 году за него отдали голос 28%, в этом - 16%. Еще 11% респондентов назвали словом года «вакцину», а еще семь процентов - «здоровье», пять процентов - «пандемию». Еще четыре процента опрошенных ассоциируют этот год с нецензурной лексикой. Также в ходе опроса россияне упоминали такие слова, как «работа», «семья», «жизнь».

Еще 43% назвали другие варианты главного слова года, среди которых «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удаленка». (фото скриншот youtube.com)