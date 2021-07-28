В Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

Стало известно соотношение числа мужчин и женщин в России. В 2021 году, по данным Росстата, на одну тысячу мужчин в среднем приходится 1154 женщины, передает RT.

Самая большая разница отмечена в возрастной категории 70 и более лет. В таком возрасте на одну тысячу мужчин приходится 2278 женщин. В молодом возрасте, от ноля до четырех лет, на одну тысячу мальчиков приходится 944 девочки. В целом, статистика показывает, что на одну тысячу мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. Начиная с 35 лет женщин становится больше.

Также существует разница между городским и сельским населением. В городах на одну тысячу мужчин приходится 1186 женщин, в селе - 1066. За последние годы разница немного уменьшилась. Например, десять лет назад на тысячу мужчин приходилось 1163 женщины. (фото og.ru)