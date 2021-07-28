В России хотят ужесточить меры борьбы с курильщиками

О планах Минздрава ввести новые меры по борьбу с курением сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале, пишет «Лента.ру».

Власти планируют проработать три пакета мер по борьбе с курильщиками. В частности, это производство стандартных и обезличенных упаковок, на которых 75% площади будет занимать картинка о вреде курения. Также предлагается запретить классифицировать табачную продукцию по уровню содержания токсических веществ. В продукции хотят запретить использовать ароматизаторы, красители и усиливающие зависимость добавки.

Чиновник считает, что эти шаги важны «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости». (фото klimkin, pixabay.com)