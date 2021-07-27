27 июля 2021, 21:16
Россия

День отца предложили отмечать в России в октябре

Еще один новый праздник может появиться в стране, ранее Минпромторг предложил отмечать День качества

Новый праздник предложили установить в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруд. С инициативой празднования Дня отца выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступил Минтруд. Проект указа вынесен на общественное обсуждение.

Отмечать День отца предлагают в третье воскресенье октября.

Отметим, что в России в последнее воскресенье ноября празднуют День матери, а праздника в честь отцов пока нет.

Ранее Минпромторг предложил отмечать День качества. (фото AWFotografie, pixabay.com)

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Минтруд