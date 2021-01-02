02 января 2021, 15:32
Россия

Россияне начали оформлять COVID-паспорта

Документ о наличии прививки можно получить через портал госуслуг

Заработал сервис, позволяющий человеку, привившимся от коронавируса, получить паспорт вакцинации, сообщил «Коммерсант» ссылаясь на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Сертификат вакцинации от коронавируса можно получить на «Госуслугах» с 1 января 2021 года.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса»

— рассказал Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

Минздрав пока зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» от «Вектора». Теоретически, россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку. Вакцинация по всей стране началась в декабре, пока она доступна только для людей входящих в одну из групп риска.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в этом году. Например, они могут понадобиться для путешествий.

«Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году»,

— сказал Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Фото с сайта kotlas-info.ru

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