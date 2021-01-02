Россияне начали оформлять COVID-паспорта

Заработал сервис, позволяющий человеку, привившимся от коронавируса, получить паспорт вакцинации, сообщил «Коммерсант» ссылаясь на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.



Сертификат вакцинации от коронавируса можно получить на «Госуслугах» с 1 января 2021 года.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса»

— рассказал Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

Минздрав пока зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» от «Вектора». Теоретически, россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку. Вакцинация по всей стране началась в декабре, пока она доступна только для людей входящих в одну из групп риска.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в этом году. Например, они могут понадобиться для путешествий.

«Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году»,

— сказал Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Фото с сайта kotlas-info.ru