Всем россиянам старше 45, раз в три года будут портить настроение

Заранее оценить свои жизненные перспективы на заслуженном отдыхе смогут все россияне старше 45 лет, сообщает «Российская газета»

Пенсионный фонд с этого года начинает рассылать россиянам возраста 45+ уведомления о размере их будущей пенсии.

Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года. Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости,

– рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Специалисты считают, что к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Например, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию.

Фото с сайта storage.myseldon.com