Россияне могут остаться без Ozon и Wildberries на смартфонах

Маркетплейсы Wildberries и Ozon стали недоступны для некоторых пользователей. Перестали работать мобильные приложения для ряда версий iOS, передает «Федерал Пресс».

Так, Ozon сообщил, что прекращает поддерживать версии для iOS 12, установленные на iPhone, а также iOS 14 для iPad.

Аналогичное решение приняло и руководство Wildberries. Представители компании сообщили, что прекращают работы своих приложений для iOS 14 и более ранних версий.

Теперь пользователи гаджетов Apple смогут совершать покупки только на сайтах интернет-магазинов.

Представители маркетплейсов объяснили, что приняли эти меры с целью обеспечения корректной работы своих приложений. В версиях для iOS они не могли это гарантировать. // фото: Porapak Apichodilok/pexels.com