Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда в связи с 80-летием со дня полного освобождения города от блокады. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По 50 тысяч рублей получат люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Деньги положены блокадникам, которые постоянно проживают на территории России, Литвы, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Люди должны получить деньги в декабре 2023 или в январе 2024 года. Выполнением этого поручения займется правительство России. // Фото «Петрозаводск говорит»