19 сентября 2023, 12:03
Задушенного младенца нашли в квартире в Москве
Молодую женщину подозревают в убийстве собственного ребенка в столице
В Москве в квартире на улице Таганрогской обнаружено тело задушенного 10-месячного младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Страшная находка была сделана утром 19 сентября. По данным прокуратуры столицы, по подозрению в убийстве сына задержана его мать 1987 года рождения.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. // Фото: unsplash.com / Io & Tech