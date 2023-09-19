Задушенного младенца нашли в квартире в Москве

В Москве в квартире на улице Таганрогской обнаружено тело задушенного 10-месячного младенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Страшная находка была сделана утром 19 сентября. По данным прокуратуры столицы, по подозрению в убийстве сына задержана его мать 1987 года рождения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. // Фото: unsplash.com / Io & Tech