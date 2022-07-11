Россияне  хотят возрождения советских брендов

Большинство россиян хотят возрождения советских брендов, показал опрос аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости.

Более 80% респондентов видят целесообразной идею возрождения советских брендов по выпуску автомобилей, одежды, обуви, еды и напитков, а также парфюмерии и бытовой химии. Так отреагировали россияне на заявление властей о планах по возрождению, например, некоторых российских автобрендов – «Москвича», «Волги» и «Победы».

«Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет об автомобилях, в также о холодильниках «Кама» и «Орск»»,

- говорится в исследовании.

Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом. Сторонники возрождения объясняют свое мнение тем, что это укрепит экономику за счет эффективного импортозамещения – 36% респондентов, поддержит отечественных предпринимателей – 29%, считают, что такой шаг предотвратит возможный дефицит товаров – 22%, выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене – 13%. Фото: moslenta.ru.