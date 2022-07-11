Отряд карельских силовиков вернулся со спецоперации без потерь

В Карелию возвратились росгвардейцы, которые принимали участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский.

Он назвал утро 11 июля «по-настоящему добрым». Все бойцы сводного отряда ОМОНа и СОБРа живы.

Их родные и близкие дождались сыновей, мужей и братьев. Любарский поблагодарил росгвардейцев за верность долгу и мужество.