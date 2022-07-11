11 июля 2022, 09:01
Отряд карельских силовиков вернулся со спецоперации без потерь
Бойцы СОБРа и ОМОНа приехали с Украины живыми
В Карелию возвратились росгвардейцы, которые принимали участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр Владимир Любарский.
Он назвал утро 11 июля «по-настоящему добрым». Все бойцы сводного отряда ОМОНа и СОБРа живы.
Их родные и близкие дождались сыновей, мужей и братьев. Любарский поблагодарил росгвардейцев за верность долгу и мужество.
- Петрозаводск ждал вас. Мы гордимся вами и радуемся вместе с вашими семьями, - заявил он. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте