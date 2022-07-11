Родителям разрешат бесплатно ложиться в стационар с детьми-инвалидами

Совет Федерации одобрил важные изменения в закон, регулирующий охрану здоровья россиян. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что теперь родителям детей-инвалидов разрешат бесплатно находиться с ними в стационарах.

Причем такое право дадут вне зависимости от возраста ребенка и без каких-либо дополнительных медпоказаний.

Сейчас ложиться в больницу бесплатно с маленькими пациентами разрешают лишь родителям детей-инвалидов младше 4-х лет. Если же ребенок старше, вопрос о госпитализации вместе с сопровождающим решается в зависимости от медицинских показаний.

Теперь сопровождающим предоставят в стационаре бесплатное питание и спальное место. // Фото: pxhere.com