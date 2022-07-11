В карельских больницах начинает работу медицинский отряд «Мир»

Более месяца – с 15 июля по 25 августа – пройдет летний трудовой сезон у бойцов медицинских отрядов России на территории республики Карелия. Межрегиональный студенческий отряд «МИР» будет работать в республике уже третий год.

По словам командира отряда Александры Яковчук, в этом году заявки на участие подало рекордное число желающих – 65. Строгий отбор прошли 42 студента из Карелии, Башкортостана, Чувашии, Мордовии и Татарстана, а также из Оренбурга, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Пскова, Воронежа и Перми.

В регионе они будут трудиться в онкологическом диспансере, перинатальном центре, пряжинской районной и республиканской психиатрической больницах на должностях младшего и среднего медицинского персонала. Фото: медотряд «Мир».