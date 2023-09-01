Россиянам разъяснили новый порядок уплаты налогов

У налогоплательщиков с 1 января 2023 года есть Единый налоговый счет (ЕНС), который является своего рода электронным кошельком. С него автоматически списывают деньги на погашение налогов, пеней, штрафов. Пополнить счет нужно до 1 декабря - срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе на радио Sputnik советует пополнять счет заранее. Перечислить деньги можно через банковское приложение, в личном кабинете на сайте ФНС, через центр «Мои документы» или почтовым переводом.

Деньги в первую очередь будут направлены на погашение просроченных платежей, а уже потом на уплату текущих налогов, пеней и штрафов. Если раньше налогоплательщик мог выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет. Дайнеко уточнила, если денег на счете недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки уплаты совпадают, то деньги распределятся по всем начислениям пропорционально их величине.

Новый порядок касается всех, кроме самозанятых, так как они могут выбирать, как платить налог на профессиональный доход – с помощью ЕНП или отдельно. // фото «Петрозаводск говорит»