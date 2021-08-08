Россиянам рассказали об ограничениях по употреблению арбузов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала о правилах употребления арбуза. В беседе с RT она рассказала, что, как и любые другие фрукты и ягоды, арбуз не стоит есть килограммами особенно людям с предрасположенностью к набору веса или сахарному диабету. Такая рекомендация связана с тем, что плоды содержат сахар.

Селезнева рекомендует есть арбузы в первой половине дня, чтобы сильное не нагружать мочевыделительную систему ночью и не прерывать сон. По словам диетолога, прерывистый сон не позволит восстановиться и как следует подготовиться к следующему дню, что может повлиять на набор веса.

«Когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес»,

- считает эксперт.

Селезнева предупредила о возможности отравления арбузом, если в него добавляли вещества, которые могут навредить человеку. Поэтому она советует приобретать арбузы в сезон и интересоваться, где они были выращены.

Ранее специалист рассказал, как определить арбуз с нитратами. (фото pasja1000, pixabay.com)