Врач дала советы метеочувствительным россиянам

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева дала несколько советов, как можно улучшить самочувствие при колебаниях атмосферного давления. Ее рекомендации приводит «Мослента». По ее словам, чаще всего люди чувствуют себя хуже при падении атмосферного давления.

Специалист рекомендует людям с подтвержденной вегетососудистой дистонией, у которых нарушен тонус сосудов, раз в полгода проходить терапию и месячными курсами пить препараты. По словам Маршинцевой, из-за колебаний атмосферного давления у пациентов может болеть голова, появиться головокружения и даже боли в области сердца. А некоторым метеочувствительным людям даже приходится менять место жительства или уезжать в отпуск. По ее наблюдению, самочувствие многих пациентов улучшается в южных странах.

Во время неустойчивой погоды специалист рекомендует добавлять в рацион больше магния – им богата печень трески и курага. (фото ria.ru)