Ученые перечислили приближающие смерть утренние привычки

Эксперты рассказали о привычках людей, которые могут здорово подкосить здоровье. Специалисты перечислили четыре утренние привычки, от которых лучше отказаться, чтобы избежать более ранней смерти, пишет МК.

Так, специалисты не советуют пропускать завтрак. Отказ от первого приема пищи повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87%. Игнорирование завтрака также сказывается на весе человека. Как показало одно из исследований, люди, которые утром полноценно питались, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня.

Исследователи утверждают, что даже один кусочек бекона весом всего в 25 граммов увеличивает вероятность появления колоректального рака на 20%. Чашка кофе перед завтраком может повлиять на уровень глюкозы в крови. Бодрящий напиток рекомендуют пить после приема пищи. Исследователи также считают, что фруктовые соки и сладкие напитки повышают риск диабета на 16%. Ученые рекомендуют заменить сок фруктами с большим содержанием клетчатки. (фото ostrnum.com, fishki.net)