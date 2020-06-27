Россиянам рассказали, как правильно выбрать шашлык

Специалисты Роскачества рассказали россиянам, как правильно выбрать шашлык, на что нужно обратить внимание, и как производители соблюдают правила его приготовления. Советы опубликованы на официальном сайте организации.

Как отмечают эксперты, предпочтение стоит отдать шашлыку, упакованному на мясокомбинате. Следует обратить внимание на дату упаковки. Важно, чтобы структура мяса была плотной, а кусочки должны быть однородными по размеру - такой шашлык удобно нанизывать на шампуры, он будет готовиться равномерно.

Самым надеждым способом приготовления мяса, отметили в Роскачестве, является запекание в фольге. Так на шашлык попадет минимальное количество канцерогенов, образующихся при горении.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо - при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо - прекрасная среда для роста микроорганизмов», - отмечается в сообщении.

Эксперты также отметили, что за два года качество реализуемого мяса заметно улучшилось. При тестировании в 2020 году специалисты не выявили нарушений обязательных требований к продукции при изучении свиного шашлыка, тогда как в 2018 году нарекания имелись.