27 июня 2020, 18:30
Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и выложил свое фото
Продюсер пообещал подписчикам в скором времени поделиться методикой своего преображения
Известный российский продюсер и певец Максим Фадеев показал на своей странице в Instagram свое преображение. Музыкальный функционер сбросил 100 килограммов.
На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. «Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!» - написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.
В комментариях под постом подписчики Фадеева восхитились произошедшими с ним изменениями и силой мужества продюсера. Особенно результат оценила женская половина фолловеров.
Фото SM.news