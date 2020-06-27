Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и выложил свое фото

Известный российский продюсер и певец Максим Фадеев показал на своей странице в Instagram свое преображение. Музыкальный функционер сбросил 100 килограммов.

На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. «Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!» - написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.

В комментариях под постом подписчики Фадеева восхитились произошедшими с ним изменениями и силой мужества продюсера. Особенно результат оценила женская половина фолловеров.

Фото SM.news