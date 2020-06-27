Молодой мужчина поддался панике и утонул в Ладожском озере

Вечером 26 июня в районе поселка имени Морозова на Ладожском озере погиб молодой мужчина. Он утонул во время отдыха с друзьями, сообщает 47news.

По данным издания, утопленник приехал с двумя приятелями на отдых из Петербурга. Его товарищ рассказал о трагедии.

Около шести вечера приятеля мы оставили на берегу, а сами пошли купаться. В какой-то момент друг не нашел дна под ногами, началась паника. Принялся барахтаться, а затем его отнесло волнами. Пытался доплыть, но безуспешно. До десяти вечера был на берегу, тогда тело не нашли. На место приехали спасатели, полиция,

- рассказал очевидец.

Поздним вечером тело обнаружили спасатели. Труп направлен в морг, обстоятельства происшествия устанавливаются.