Мишустин продлил срок особых выплат медицинским работникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому продлевается срок особых выплат медицинским работникам, задействованным на борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно первоначальному плану, федеральные выплаты предполагалось предоставить медработникам с апреля по июнь. Теперь срок продлен до конца лета.

Борющиеся с Covid-19 врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу положено по 50 тысяч и столько же полагается врачам скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей.

Глава кабмина поручил губернаторам строго контролировать доведение материальной помощи до медперсонала.