Россиянам рассказали, чем опасен грейпфрутовый сок

Несмотря на полезные свойства и содержащиеся в грейпфрутовом соке витамины и минеральные вещества, в некоторых ситуациях он может быть крайне опасен.

Содержащиеся в высоких концентрациях в грейпфруте фуранокумарины могут усиливать действие некоторых лекарств, в связи с чем возникает риск побочных эффектов, сообщает «ДокторПитер». Причем достаточно всего одного стакана сока.

В печени и тонком кишечнике вырабатывается фермент CYP3A4, помогающий расщеплять токсины и лекарства, а фуранокумарины снижают активность этого фермента и влияют на усвоение лекарств. Может возникнуть эффект передозировки. Активнее всего фуранокумарины влияют на статины, лекарства от давления, рака и успокоительные.

Если одновременно принимать эти лекарства и употреблять грейпфрутовый сок, то может возникнуть учащенное сердцебиение, возникнуть одышка, почечная недостаточность, желудочно-кишечные кровотечения и разрушение мышечной ткани.

Также сок грейпфрута может и снижать эффективность лекарств от аллергии. // фото freepik.com/ azerbaijan_stock