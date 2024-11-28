Россиянам раскрыли опасность редкой смены постельного белья

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал о том, какие опасности для здоровья таит редкая смена постельного белья. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Медик посоветовал менять белье не реже одного раза в две недели. Кондрахин раскрыл возможные последствия нарушений этого графика.

«Если мы не меняем постельное белье, то просто даем возможность размножаться клещам, которые питаются нашими отпавшими клетками кожи. Плюс экскременты клещей могут вызвать аллергическую реакцию», - объяснил врач.

Специалист также уточнил, что человек, у которого есть ранки на теле, через них может подхватить инфекцию из грязного постельного белья. // Фото: unsplash.com / Matheus Vinicius