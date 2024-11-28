Движение по «Коле» планируют остановить в пятницу

В пятницу, 29 ноября, движение по трассе «Кола» должно остановиться на 45 минут. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Утром в пятницу специалисты планируют произвести разводку Ладожского моста, чтобы пропустить по Неве барже-буксирный состав. Федеральную магистраль перекроют для этого с 10:00 до 10:45.

Перекрытие трассы должно было пройти сегодня, но этому помешал сильный туман, спустившийся на Ленинградскую область. // Фото: freepik.com