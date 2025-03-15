Россиянам предлагают обновить приложение, но на деле крадут их данные

Злоумышленники предлагают установить приложение с расширенным функционалом, но на деле жертва предоставялет доступ к своим личным данным. Также этот файл может установить вирусы на устройство, об этом предупреждает "Газета.ru".

Мошенники рассылают и рекламируют вредоносные ссылки. В файлах есть функция сбора данных и вирусы, поэтому если жертва устанавливает себе их, то может потерять контроль над устройством. За сутки мошенники могут получить до 6 ГБ чужих персональных данных.

Россиян призывают быть бдительнее и не переходить по сомнительным ссылкам, а тем более не устанавливать файлы из неофициальных приложений.