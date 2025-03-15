15 марта 2025, 16:03
В Сортавале женщину чуть не раздавило вывеской
Женщина ждала автобус, как неожиданно на нее упала вывеска
Фото: freepik // vector_corp
Местная жительница пожаловалась в паблике "Подслушано в Сортавала", что на нее упал баннер пекарни Беккер. Ребенок, стоявший вместе с женщиной, не пострадал.
На остановке также стояла и другая девушка, которая тоже испугалась, когда баннер упал. Автор поста возмутилась, почему рекламные вывески так плохо закреплены.
Когда женщина рассказала о произошедшем продавцу пекарни, последний с недовольным видом убрал баннер.