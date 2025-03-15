15 марта 2025, 16:03
Общество

В Сортавале женщину чуть не раздавило вывеской

Женщина ждала автобус, как неожиданно на нее упала вывеска
Фото: freepik // vector_corp

Местная жительница пожаловалась в паблике "Подслушано в Сортавала", что на нее упал баннер пекарни Беккер. Ребенок, стоявший вместе с женщиной, не пострадал. 

На остановке также стояла и другая девушка, которая тоже испугалась, когда баннер упал. Автор поста возмутилась, почему рекламные вывески так плохо закреплены. 

Когда женщина рассказала о произошедшем продавцу пекарни, последний с недовольным видом убрал баннер. 

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Метки: 
Карелия
Республика Карелия
сортавала
Сортавальский район
остановка