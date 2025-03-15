В Сортавале женщину чуть не раздавило вывеской

Местная жительница пожаловалась в паблике "Подслушано в Сортавала", что на нее упал баннер пекарни Беккер. Ребенок, стоявший вместе с женщиной, не пострадал.

На остановке также стояла и другая девушка, которая тоже испугалась, когда баннер упал. Автор поста возмутилась, почему рекламные вывески так плохо закреплены.

Когда женщина рассказала о произошедшем продавцу пекарни, последний с недовольным видом убрал баннер.