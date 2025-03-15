В Петрозаводске проверят жалобы жильцов аварийного дома

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей дома на улице Советской, который уже долго не могу расселить. С недавнего времени жить в доме стало еще опаснее: на стенах появились трещины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

В том же районе, где находится аварийный дом, началась реализация программы комплексного развития территории. Рядом со зданием меняли системы водоснабжения и водоотведения, из-за чего появились трещины на стенах. Люди вынуждены проживать в небезопасных условиях: срок расселения установлен на 2032 год.

В 2023 году дом признали аварийным ввиду высокой степени износа конструкций. Однако до сей поры люди продолжают жить в здании и не могут получить благоустроенное жилье.