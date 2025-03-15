15 марта 2025, 15:17
Электропоезда задерживаются в Северо-Западном федеральном округе
Предположительно, это произошло из-за обледенения контактных проводов
Фото: piхabay
Северо-Западная транспортная прокуратура проверит, почему начали задерживаться электропоезда в федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.
Задержка произошла по маршрутам Великий Новгород - Санкт-Петербург и обратно, Псков - Петрозаводск. Также движение приостановилось по направлению Пестово - Великий Новгород.
Новгородская транспортная прокуратура проверит безопасность при эксплуатации железнодорожного транспорта.