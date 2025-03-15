15 марта 2025, 15:17
Общество

Электропоезда задерживаются в Северо-Западном федеральном округе

Предположительно, это произошло из-за обледенения контактных проводов
Фото: piхabay

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит, почему начали задерживаться электропоезда в федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

Задержка произошла по маршрутам Великий Новгород - Санкт-Петербург и обратно, Псков - Петрозаводск. Также движение приостановилось по направлению Пестово - Великий Новгород. 

Новгородская транспортная прокуратура проверит безопасность при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Метки: 
сзфо
Северо-Западный федеральный округ
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поезда
электропоезда
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рельсы