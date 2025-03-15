Электропоезда задерживаются в Северо-Западном федеральном округе

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит, почему начали задерживаться электропоезда в федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

Задержка произошла по маршрутам Великий Новгород - Санкт-Петербург и обратно, Псков - Петрозаводск. Также движение приостановилось по направлению Пестово - Великий Новгород.

Новгородская транспортная прокуратура проверит безопасность при эксплуатации железнодорожного транспорта.