Петрозаводчанин потерял крупную сумму после лжепроверки

Сначала 65-летний петрозаводчанин получил сообщение от лженачальника, который убедил его, что в компании прводят проверки. Потом с жертвой связался псевдоинспектор из Москвы, вынудивший завести мужчину "безопасные" счета и перевести туда все деньги. Было заведено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

С жертвой также связывался сотрудник "Медвежьегорского УВД" (которого в реальности не существует). Доверчивый мужчина следовал всем инструкциям мошенников и почти продал автомобиль, однако продавец заподозрил неладное и посоветовал петрозаводчанину обратиться в полицию.

Причиненный ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Полиция просит россиян быть внимательнее: злоумышленники часто допускают ошибки в названиях организаций.