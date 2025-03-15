В России расширят функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"

Теперь студенты смогут отслеживать конкурсные списки в нескольких колледжах или техникумов, куда подавали документы. Также теперь суперсервис будет сотрудничать с цифровой платформой "Работа России", об этом сообщает РИА Новости.

В суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" будет вкладка, где абитуриент сможет заключить договор о целевом обучении с работодателем. Актуальные предложения заказчиков будут отображаться для будущего студента.

Сервис "Поступление в вуз онлайн" - часть портала "Госуслуг", которая работает с 2021 года. В нем абитуриенты могут подать документы дистанционно в понравившиеся вузы.