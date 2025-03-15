15 марта 2025, 14:03
Общество

В Петрозаводске произошло ДТП с участием скорой

Скорая столкнулась с легковой машиной
Фото: "Реальная Карелия для водителей"

Столкновение произошло у Республиканской больницы имени В.А. Баранова на Лососинском шоссе. Кадрами ДТП поделились в паблике "Реальная Карелия для водителей".

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Ауди". После этого скорая выехала с дороги на снежный вал, где и застряла. 

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Республика Карелия
Карелия
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