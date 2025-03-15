В Петрозаводске произошло ДТП с участием скорой

Столкновение произошло у Республиканской больницы имени В.А. Баранова на Лососинском шоссе. Кадрами ДТП поделились в паблике "Реальная Карелия для водителей".

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Ауди". После этого скорая выехала с дороги на снежный вал, где и застряла.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.