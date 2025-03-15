15 марта 2025, 14:03
В Петрозаводске произошло ДТП с участием скорой
Скорая столкнулась с легковой машиной
Фото: "Реальная Карелия для водителей"
Столкновение произошло у Республиканской больницы имени В.А. Баранова на Лососинском шоссе. Кадрами ДТП поделились в паблике "Реальная Карелия для водителей".
Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем "Ауди". После этого скорая выехала с дороги на снежный вал, где и застряла.
В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.