15 марта 2025, 13:41
Общество

Жителей Карелии предупредили о непогоде

На территории Карелии ожидается сильная метель и снег
Фото: freepik // wirestock

С ночи 16 марта по день на территории Карелии пройдет сильная метель и снегопад. О надвигающейся непогоде предупреждает Карельский ЦГМС. 

Преимущественно под неблагоприятную погоду попадут южные и центральные районы республики. В частности это коснется Петрозаводского городского округа, Питкярантского, Суоярвского, Сегежского и Сортавальского муниципальных округов. Также метель пройдет в Кондопожском,  Лахденпохском, Медвежьегорском,  Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском муниципальных районах.

Жителей Карелии попросили быть аккуратнее в такую погоду и постараться не выходить из дома. 

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
погода
предупреждение
снег
метель