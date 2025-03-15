Жителей Карелии предупредили о непогоде

С ночи 16 марта по день на территории Карелии пройдет сильная метель и снегопад. О надвигающейся непогоде предупреждает Карельский ЦГМС.

Преимущественно под неблагоприятную погоду попадут южные и центральные районы республики. В частности это коснется Петрозаводского городского округа, Питкярантского, Суоярвского, Сегежского и Сортавальского муниципальных округов. Также метель пройдет в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском муниципальных районах.

Жителей Карелии попросили быть аккуратнее в такую погоду и постараться не выходить из дома.